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Какая средняя зарплата инженера-конструктора в России?

Инженер-конструктор это высококвалифицированный специалист, задачей которого является проектирование различных сооружений или технических устройств. При этом инженер-конструктор может…

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Сколько получает районный судья?

Многие считают, что представители органов юстиции зарабатывают гораздо больше, чем в среднем «белые воротнички» – менеджеры, экономисты,…

Госслужба Право и юриспруденция Профессии и Зарплаты

Сколько получают сотрудники МВД России?

Служба в МВД России еще сравнительно недавно привлекала многих молодых людей. Однако в последние несколько лет уровень…